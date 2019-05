Na Hrvaškem nesreča migrantov v kombiju s slovensko registracijo

Pri Čakovcu je s ceste zdrsnil kombi s slovenskimi registrskimi tablicami. V njem so bili voznik in deset potnikov, najverjetneje gre za nezakonite migrante. Vse potnike so prepeljali v bolnišnico.

V kraju Železna Gora pri Čakovcu je kombi z enajstimi potniki zdrsnil s ceste, je sporočila hrvaška policija. Hrvaški mediji poročajo, da je šlo za kombi s slovensko registracijo, v katerem so bili voznik in deset potnikov, najverjetneje nelegalni prebežniki. Vse potnike so zdravniško oskrbeli v bolnišnici v Čakovcu, je še sporočila policija. Nesreča se je po poročanju hrvaških medijev zgodila okoli 7. ure zjutraj. Policija je objavila fotografijo s kraja nesreče, ki se je zgodila pred enim od ovinkov na cesti pri kraju Železna Gora. Na njej je videti manjše dostavno vozilo, ki je obtičalo v jarku ob cestišču. Policija je dodala, da bodo več informacij posredovali po koncu preiskave.