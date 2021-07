Učinkovitost cepiv: zaščita je lahko tudi večletna

Pretekli teden smo potrdili 47 novih primerov delta različice, samo v tem tednu pa že 70, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. In to je več kot prej v vseh sedmih tednih skupaj. Če se bo virus še naprej širil s takšno hitrostjo kot sedaj bo, po ocenah Boruta Štruklja s fakultete za farmacijo, lahko do konca letošnjega leta mutiral tudi še do osemkrat. In upočasnimo ga lahko le z večjim številom precepljenih. Je pa Štrukelj optimističen glede učinkovitosti cepiv, saj je zaščita bistveno daljša, kot so strokovnjaki sprva mislili. Po zadnjih študijah bi lahko – če virus seveda ne bo prevečkrat mutiral – govorili tudi o večletni zaščitenosti, kar bi pomenilo, da poživitvenega odmerka vsako sezono ne bi potrebovali.

