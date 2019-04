Ruska komika naj bi potegnila Emmanuela Macrona

Ruska komika Vladimir Kuznecov in Aleksej Stoljarov , ki se predstavljata pod psevdonimoma Vovan in Lexus, naj bi dolgemu seznamu znanih žrtev dodala še eno - francoskega predsednika Emmanuela Macrona .

Mimogrede sta še dobila zagotovilo Macrona - če je to, seveda, res bil on - da bodo izročili dosedanjega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka v primeru, da ga vrhovno sodišče spozna za krivega korupcije in bo zatočišče poiskal v Franciji. Omenjeni najbrž tudi sicer ne bo najbolj vesel, ko bo poslušal pogovor, ob koncu katerega eden od komikov po vnovičnih čestitkah domnevnega Macrona reče: "Spil bom šampanjec in upam, da ne bom tako pijan, kot je ponavadi gospod Porošenko."

V pogovoru, ki je potekal v zelo prijateljskem duhu, je bilo namreč izrečenih precej ostrih na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina . "Navdušen sem, kakšna podpora. 73 odstotkov Ukrajincev, to je neverjetno," je dejal eden od komikov. Nato pa še: "73 odstotkov. Počutim se kot Vladimir Putin, on je imel enak rezultat."

V Elizejski palači za Reuters posnetka niso želeli komentirati in niso ne potrdili ne zanikali njegove pristnosti. Za francosko tiskovno agencijo AFP pa so podali sledeče pojasnilo: "Predsednik se je v nedeljo zvečer dejansko pogovarjal z Zelenskim. O pogovoru smo objavili izjavo za javnost, tako kot jo je tudi druga stran. Stik med predsednikom republike in njegovim ukrajinskim kolegom je bil vzpostavljen."

Komika vztrajata pri svoji zgodbi. Za AFPsta tudi itzrazila upanje, da francoskega predsednika nista preveč ujezila.

Šaljivca sta v domovini znana po telefonskih potegavščinah, doslej pa so jima, kot trdita sama, nasedli generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, turški predsednik Tayyip Recep Erdogan, nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson, pa tudi pevec Elton John. Posebej naj bi se "izkazal" tudi Porošenko, za katerega trdita, da jima je nasedel kar štirikrat.

Vovan in Lexus sta sicer že na predvečer drugega kroga predsedniških volitev v Ukrajini po telefonu poklicala kosovskega predsednika Ramusha Haradinaja, ki je zatem na svojem profilu na Twitterju izrazil podporo Zelenskemu in njegovemu premierju "Vovanu Leksusovu". Haradinaj je očitno kasneje ugotovil, da so ga potegnili, in je to sporočilo zbrisal, poročaSTA.