Komisija preverja domnevno policijsko nasilje v Grosupljem, a primer ni osamljen

Marjan Travnik je bil v začetku prejšnjega tedna na dvorišču lastne hiše v okolici Grosuplja, kot je pojasnil sam, kruto napaden s strani policistov. Napadli naj bi ga takoj zatem, ko se je ponoči, sicer še med policijsko uro, vračal domov. "Odprli so mi prednja vrata vozila in me brutalno spravili na tla. Nato so me močno brcali oziroma so me močno poškodovali, tako da sem padel na hrbet," je po nesreči povedal Travnik.

Zdaj je že deseti dan na travmatološki kliniki in po zahtevni operaciji noge ga čaka dolga rehabilitacija. Dogodka se zaradi šoka le še bežno spominja. "Vem, da so potem prišli še trije, štirje avtomobili in da je blo potem ene pet policijskih avtomobilov. Skratka, ne vem, kot v filmu, grozno, grozovito," je dodal Travnik.