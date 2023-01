Zmanjševanje ur osebne asistence, komisije brez ustreznih znanj

"Veliko izvajalcev že dela z minusom, na to so opozorili tudi ministrstvo. Minister Simon Maljevec je na včerajšnji seji tudi povedal, da bodo to v naslednjem tednu preučili in bomo v naslednjem tednu dobili v podpis pogodbe. Računamo, da bo ministrstvo preučilo strošek dela," pravi Spomenka Valušnik iz Društva Vesele nogice in dodaja, da so na včerajšnji razpravi imeli občutek, da so slišani, ter upa, da se bodo zdaj v Zakonu o osebni asistenci, ki se ji sicer zdi dober, popravile tudi številne pomanjkljivosti.

Še pred nekaj leti je na ocenjevanje za upravičenost do osebnega asistenta po hudi poškodbi, ki je njenemu možu z izjemo sluha vzela vsa čutila, prišla tri-članska komisija, razlaga Helena Berglez. "Komisija je bila sestavljena iz socialne in zdravstvene delavke ter specialistke iz področja invalidnosti. Razgovor je potekal sistematično, po zakonu," je povedala Berglezova. Mož je dobil 60 ur pomoči, ki pa se je po ponovni oceni zmanjšala na 40 ur. Z novelami zakona je namreč prišla tudi nova komisija z Inštituta za socialno varstvo, sestave katere nam tam niso razkrili.

"Opažamo, da so pri posameznih uporabnikih popolnoma neustrezne komisije, brez ustreznih znanj o stanju posameznega uporabnika. Komisije tudi posegajo v zasebnost, na primer s komentarji, zakaj v hiši nimajo dvigala," pojasnjuje Valušnikova.

Moža Berglezove je komisija vprašala, zakaj sploh hodi v trgovino, če pa to lahko namesto njega opravi žena. "Ob tem vprašanju jim je mož presenečeno in jezno odgovoril, če ga želijo kar zapreti v črno luknjo in ga zakleniti, da ga ne bi nihče več videl," je dejala Berglezova.

Zgodilo se je tudi že, da sta na ocenjevanje prišli dve slepi osebi, ki okolja in uporabnika nista mogli ustrezno oceniti. Zato si želijo predvsem strokovno komisijo. "Komisija mora biti tako iz zdravstvenega in socialnega vidika, pa tudi iz domačega okolja, da pozna specifike neke regije," pojasnjuje Valušnikova.