Kompas odpovedal lete na Karpatos tudi v septembru

Vsi, ki so se želeli izogniti gneči na cesti in visokim cenam pri južnih sosedih ter zato načrtovali septembrski oddih v Grčiji s Kompasom, ga morda ne bodo dočakali. Po številnih odpovedih in spremembah letov v preteklih mesecih naj bi Kompas zdaj odpovedal tudi vse septembrske lete na Karpatos. Tudi njihov marketinški oddelek naj ne bi več stal na trdnih tleh. Kaj se dogaja? Je agencija, ki je nekoč veljala za vodilno v turizmu, zdaj v zadnjih izdihljajih?