Kompromisa za obnovo financiranja agencij ameriške vlade še ni na obzorju

Demokratskemu stališču se je v nedeljo na televiziji Fox malce približal Trumpov zaveznik, republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham, ki je predlagal, da obnovijo financiranje vlade za nekaj tednov in se vmes skušajo dogovoriti o zidu. Demokratski senator Dick Durbin iz Illinoisa je to označil za imenitno idejo, Trump pa jo je gladko zavrnil.

Graham, kot kaže, razume ankete in te republikancem ne kažejo nič dobrega. Trump je s svojim stališčem okrog zidu in vlade zabetoniral svojo bazo, ki je povsem prepričana v njegov prav, in republikanci, ki se želijo pogajati, so v težavah. Zadnja anketa televizije ABC in časopisa Washington Post kaže, da 53 odstotkov Američanov za zaplet krivi Trumpa in republikance, 29 odstotkov demokrate, 13 odstotkov pa krivi oboje enako.

Tudi zadnja anketa televizije CNN ni nič boljša za Trumpa in republikance, saj 55 odstotkov vprašanih krivi predsednika in njegovo stranko, 32 odstotkov demokrate, devet odstotkov pa obe strani.

Trump ostaja v Beli hiši in tvita za demokrati, ki se v Washington po koncu tedna vračajo skupaj z republikanci šele danes. Izraža začudenje, zakaj njegovo vztrajanje v Beli hiši, ki ga prikazuje kot pripravljenost na kompromis, ne dobiva večje podpore v javnosti.

V soboto je jezno tvital proti medijem, ki poročajo, da se je stisnil v kot in nima načrta za izhod iz krize. Označil jih je za lažnivce in zagotovil, da ima načrt, ki pa se ga lahko razume le, če se najprej razume, da je zmagal na volitvah in obljubil varnost za ameriško ljudstvo, del te obljube pa je bil tudi zid na južni meji.

Možen izhod iz krize je, da Trump razglasi izredne razmere in denar za zid vzame vojski ali skladom za pomoč po naravnih nesrečah. Za to je enkrat navdušen, drugič spet ni. V soboto je poklical televizijo Fox News in dejal, da ima absolutno pravico za razglasitev izrednih razmer, vendar pa bi raje videl, da demokrati končajo počitnice in mu dajo denar.

V petek je 800.000 ljudi dobilo plačilne listke z ničlo, v Salt Lake Cityju in Anchoragu kanadski kolegi ameriškim letališkim varnostnikom plačujejo za malico, konec tedna pa je bilo zaprtih nekaj terminalov na letališču v Miamiju, ker so varnostniki intenzivno prijavljali bolniške, saj nočejo delati zastonj.

Kongres je potrdil predlog zakona, da se jim plače dajo za nazaj, ko se financiranje vlade obnovi in Trump bo to predvidoma podpisal te dni, vendar pa bodo morali preživeti še nekaj časa brez denarja.