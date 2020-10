Nekaterih niti znanstveni dokazi ne morejo prepričati, da koronavirus obstaja, in nič nenavadnega ni, da posledično teorijo zarote vidijo v vsem in vsakomur. V poplavi teoriji zarote pa po raziskavi, ki jo je izvedel Valicon, Slovenke in Slovenci v času epidemije najbolj zaupamo dr. Alešu Rozmanu, direktorju bolnišnice Golnik.