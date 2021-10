'Komunikacija mora biti v kriznih trenutkih predvsem človeška'

Levi in desni, proti vladi in za njo, nasprotniki in podporniki ukrepov, zanikovalci virusa in tisti, ki stroki verjamejo. Tako deljene družbe, kot jo imamo zdaj, še nismo imeli, ocenjuje antropolog Dan Podjed. Slovenija je trenutno sod smodnika, s katerim je treba ravnati zares previdno, pravi, saj lahko že zaradi enega napačnega giba eksplodira. Agresivne komunikacije nismo vajeni in je ne maramo, naklonjeni smo predvsem odločni komunikaciji, prikimava tudi filozof Tadej Troha. A te v epidemičnem letu in pol ni bilo prav veliko.