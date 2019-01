Konca blokade še ni na vidiku, na suhem ostaja 400 tisoč javnih uslužbencev

Trumpa so o tem povprašali tik pred sestankom in je navedbe Pencea zanikal. Zatrdil je, da gre za vprašanje nacionalne varnosti in dodal, da gre za 5,6 milijarde dolarjev. Kongresnica Nancy Pelosi in senator Chuck Schumer sta ugotovila, da Trump še vedno ni resen in sestanek v Beli hiši je bil izguba časa. Schumer je predsednika sicer vprašal, zakaj trmasto vztraja, ta pa mu je odgovoril, da bo deloval smešno, če bo popustil.

Po dveh tednih tvitanja iz prazne Bele hiše in Washingtona je Trump v sredo poklical na sestanek voditelje kongresnih demokratov in republikancev. Pred tem je podpredsednik ZDA Mike Pence demokratom, ki so pripravljeni za mejno varnost nameniti 1,3 milijarde dolarjev, navrgel ponudbo, da bo predsednik sprejel 2,5 milijarde evrov.

Blokada institucij se nadaljuje, na suhem še vedno ostala okoli 400.000 ljudi

Blokada financiranja ministrstev za notranje zadeve, stanovanja, kmetijstvo, domovinsko varnost in nekatera druga se bo tako nadaljevala. Demokrati menijo, da to politično bolj škodi Trumpu, Trump in republikanci pa, da so javni uslužbenci, ki delajo ali so doma brez plače večinoma demokrati in tako problem opozicije. Vojska je namreč svoj denar dobila, vendar pa ga ni dobilo pravosodno ministrstvo, kar je lahko težava za republikance, ki se razglašajo za stranko reda in zakona.

Demokrati bodo danes predvidoma potrdili predlog zakona o začasnem financiranju ministrstva za domovinsko varnost do 8. februarja, z 1,3 milijarde dolarjev za mejno varnost. Prav tako bodo potrdili predloge proračunov za letos za vse agencije, ki tega še nimajo. Republikanci pravijo, da brez Trumpovega soglasja ne bodo potrdili ničesar.

Na suhem pa ostaja okrog 400.000 javnih uslužbencev, ki morajo delati brez plače in približno toliko drugih, ki so prav tako brez plače doma. Prestolnica Washington se skupaj z nacionalnimi parki po ZDA začenja dušiti v smeteh, vrata zapirajo muzeji in drugi objekti ali parki, ki so odvisni od proračunskih sredstev, sindikat javnih uslužbencev pa je vložil tožbo proti Trumpu, med drugim zaradi nehumanosti siljenja ljudi v delo brez plačila.

Prvič po dveh letih dobiva resno opozicijo

Medtem pa z delom začenja nov razdeljen 116. ameriški kongres, kjer bodo imeli v 435-članskem predstavniškem domu dve leti večino demokrati, ki so novembra na vmesnih volitvah republikancem odvzeli 40 sedežev, v 100-članskem senatu pa so republikanci uspeli svojo večino okrepiti za dva na 53 sedežev. Predsednik Trump, ki ga bo še naprej ščitila senatna večina, se bo moral prvič po dveh letih vladanja ubadati z resno opozicijo zakonodajne veje oblasti.