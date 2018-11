Končana največja vojaška vaja Nata. Naši obranili Norveško

Obiskali smo 8-dnevno intenzivno vojaško vajo zavezništva in pripravili 360 stopinjske posnetke začetka manevrov. Po koncu vaje nam je poveljnik slovenskega kontingenta podpolkovnik Uroš Trinko povedal, da so se vojaki odrezali nad pričakovanji, oprema pa pod pričakovanji.

Več dni so ameriški marinci pritiskali na mestece Folldal v osrednji Norveški, ki ga je branila četa Slovenske vojske s črnogorskim vodom v sklopu španskega bataljona in italijanske brigade. 232 vojakov celjskega polka je bilo del južnih sil in z njimi smo se peljali do mesta "spopada".

Zveza Nato je s to vajo pokazala, kaj bi se zgodilo, če bi aktivirali 5. člen Washingtonske pogodbe, kako bi se odzvalo zavezništvo ob napadu na eno članico. Kot nam je ob koncu vaje povedal slovenski poveljnik so naši vojaki dlje časa branili ozemlje, kot je bilo predvideno in ustavili ameriške marince.

Sodelovalo je 31 držav, poleg 29 držav članic zveze še Švedska in Finska. Norveško prebivalstvo je v veliki večini podprlo vajo in bili so veseli zavezniških vojakov. Norvežani imajo obvezno služenje vojaškega roka tako za moške kot za ženske, zavezništvo pa je imelo največje težave pri medsebojni taktični komunikaciji. V posnetku si oglejte priprave na skupni napad Španije, Slovenije in Črne Gore. Ker slovenske in španske radijske postaje niso usklajene, so imeli v taktično operativnem centru častnike za povezavo.

Na Norveškem so vojne igre razmeroma jasne. V 360 stopinjskem video si lahko na osebnem računalniku pogledate neprehoden zimski teren, na katerem so se urili naši vojaki. Zaradi geografskih značilnosti se bojevanje odvija po cestah in okolici. Strateškega pomena so predvsem križišča in manjša mesta.

Na vaji je sodelovala 3. četa 74. polka Slovenske vojske. Gre za isto enoto, ki je februarja letos padla na Nato preverjanju CREVAL, tokrat pa so se izkazali izjemo dobro. Tudi tokrat so imeli težavo z opremo, saj so bile razmere za bojevanje res težke. Zimske rokavice so bile izvrstne, slabše so se odrezali zimski čevlji. A vojska je bila na to pripravljena in prav zato poškodb zaradi ozeblin ni bilo.

Vajo Trizobi stik (Trident juncture) je vodil ameriški admiral James G. Foggo, vojaki so se premikali po Islandiji, "bojevali" pa so se na kopnem na Norveškem, na morju pa na območju severnega Atlantika in Baltskega morja. Vaja je vključevala tudi zračnima prostora Finske in Švedske. Sodelovala pa sta dva slovenska helikopterja.

Na vaji je poleg 50.000 udeležencev sodelovalo okoli 250 zračnih plovil, 65 ladij in 10.000 vozil. S posadko transportnega Cougarja smo se s poveljnikom helikopterskih enot na Norveškem Alešem Ogrincem odpravili na enourni polet čez območje kopenskega dela vaje.

Slovenski kontingent se v Slovenijo tako vrača po načrtu v več delih. Prvi del pride že jutri, večji del pa v ponedeljek. Sledili bodo še ostali, zadnji del pa se vrne s tovorno ladjo konec novembra.