'Konec ameriškega propadanja in začetek zlate dobe'

V WashingtonU se je odvila slovesna prisega 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Letošnjo slovesnost je krojilo hladno vreme, saj so jo prvič po 40 letih prestavili v notranje prostore kongresne palače. 78-letni Trump ne namerava izgubiti niti trenutka in je že za prvi dan predsedovanja napovedal podpis več kot 200 izvršnih ukazov in drugih odredb.