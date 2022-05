Ranjeni borci uspešno evakuirani iz Azovstala

Več kot dva meseca bojev, več kot dva meseca agonije v podzemnih rovih jeklarne mariupolske jeklarne je konec. Iz obleganega Azovstala so vendarle evakuirali 264 ranjenih ukrajinskih borcev. 53 huje ranjenih so odpeljali v 30 kilometrov oddaljen Novoazovsk, ki je pod ruskim nadzorom. Ostalih 211 vojnih ujetnikov pa v Olenivko v regiji Donbas, ki jo obvladujejo proruski separatisti. Vlada v Kijevu se je borcem zahvalila za pogum in nadaljuje pogajanja za njihov izpustitev oziroma zamenjavo z ruskimi vojnimi ujetniki.