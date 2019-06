Konec črne gradnje: Sagrada Familia po 137 letih dobila gradbeno dovoljenje

Gaudijeva mojstrovina La Sagrada Familia po 137 letih od začetka gradnje, ni več črna gradnja. V petek so namreč lokalne oblasti v Barceloni izdale gradbeno dovoljenje, ki jim dovoljuje, da baziliko končajo do leta 2026, ko bodo obeležili 100-letnico Gaudijeve smrti, piše BBC.

Mestni uradniki so sporočili, da bo mesto prejelo 4,6 milijona evrov pristojbin kot del sporazuma s fundacijo, ki je odgovorna za dokončanje in ohranitev La Sagrada Familia, ki je uvrščena tudi na Unescov seznam kulturne dediščine.

Notranjost bazilike vsako leto obišče okoli 4,5 milijona ljudi, še okoli 20 milijonov pa obišče njeno okolico - z namenom, da si ogledajo pompozno zgradbo.

Že oktobra je prišlo do dogovora, ki je bil podlaga uradni izdaji gradbenega dovoljenja in s katerim so razrešili tudi vprašanje dostopa do bazilike. Urejanje tega vprašanja med drugim vključuje razlastitev lastnikov 150 domov in dokončanje predora hitre železnice pod ulico Mallorca.

Največja bitka se je sicer v zadnjih letih bila med gradbenim odborom bazilike in prebivalci na hišnih številkah 410-414 ulice Mallorca. Prebivalci so se v ta kompleks preselili konec sedemdestih, potem ko je njihova stavba dobila občinsko dovoljenje v menda nekoliko dvomljivih okoliščinah. Čeprav so vsi poznali originalno maketo Sagrade Familie, ki bi po originalnih načrtih segala široko izven okvirjev, znotraj katerih je bila zgrajena v sedemdesetih, stanovalcev to ni skrbelo, takrat so bili prepričani, da bazilike ne bodo zgradili še "3.000 let".