Konec gneče? Po novem bosta lahko vpluli le dve križarki na dan

Župan Dubrovnika je dobil "bitko" s potniškimi ladjami. Od prihodnjega leta dalje bosta v eno najbolj priljubljenih pristanišč ne samo na Hrvaškem, pač pa tudi v Sredozemlju, lahko pripluli največ dve na dan, ki bosta tam lahko odložili največ 5000 obiskovalcev.

Čeprav je turizem v Dubrovniku zaživel zlasti zahvaljujoč potniškim ladjam in so prve od njih v mestu pričakali celo s stoječimi ovacijami, cvetjem in domačo glasbo, so prav te ladje zaslužne tudi za največjo težavo v mestu – gnečo. Ob dneh, ko v pristanišče naenkrat pripluje tudi do sedem potniških ladij, se v staro mestno jedro zgrne tudi do 10.000 potnikov, kar pomeni gnečo, prerivanje in čakalne vrste, ki v kombinaciji z žgočim soncem obiskovalcem večinoma prinesejo nezadovoljstvo in slabo voljo. To pa je tisto, kar meče senco na nekdaj mondeno destinacijo, ki so jo tako radi obiskovali petičneži. Ko je najpogostejše vprašanje gostov na recepcijah sicer še vedno dragih hotelov postalo:"Kdaj si lahko ogledamo mesto in dejansko tudi kaj vidimo?", je bil skrajni čas, da mestne oblasti nekaj ukrenejo.

Ob določenih dneh v Dubrovnik vpluje tudi do sedem križark na dan. FOTO: iStock

Največ dve potniški ladji na dan Župan Mato Franković je že lani začel pogovore z Mednarodnim združenjem turističnih ladjarjev CLIA (Cruise Lines International Association) glede omejitve prihoda križark in letos so se uspeli dogovoriti za boljši razpored prihodov in odhodov ladij, kar je težavo ublažilo. S prihodnjim letom pa začne veljati omejitev, da bosta v pristanišče lahko pripluli največ dve potniški ladji na dan, ki bosta tam lahko odložili največ 5000 obiskovalcev, poroča Jutarnji.hr. "Dogovore z agencijami, ki svojim gostom ponujajo križarjenja, smo podpisali za celo leto, tako da bomo vse dni v tednu, od ponedeljka do nedelje, imeli enako število potniških ladij dnevno. Včasih ne bo nobene, včasih bo to le ena ali dve istočasno, včasih pa ena zjutraj in druga popoldne. K temu smo stremeli in to smo zdaj tudi uresničili," je zadovoljen župan.

Kakšno težavo v Dubrovniku predstavlja gneča, pove tudi dejstvo, da je Unesco razmišljal o tem, da bi mesto uvrstil na seznam ogrožene kulturne dediščine. Njihovi strokovnjaki so izračunali, da je v zgodovinskem mestnem jedru hkrati lahko največ 8000 ljudi, župan pa se je to številko odločil še prepoloviti.

"Ključ uspeha vodenja nekega mesta je njegovo upravljanje in mi smo to rešili tako, da smo se povezali s CLIO. Dogovorili smo se za boljši razpored, s čimer smo močno razbremenili staro mestno jedro in končali negativne prizore v medijih, ki nam delajo slabo reklamo. Čeprav smo to sezono zabeležili več gostov s potniških ladij, ulice mesta prvič v zadnjih desetih letih niso bile nagnetene, niti v dneh, ko je k nam prispelo največ ladij. Pri reševanju te težave je največjo vlogo odigrala dobra koordinacija pristojnih služb," je še dejal. V sklopu projekta Spoštujmo mesto (Respect the City) so po njegovih besedah v le letu dni negativen trend spremenili v pozitivnega. "Vsi mediji zdaj pišejo o tem, da je Dubrovnik pionir v vodenju trajnostnega turizma," še pravi župan in dodaja, da z vseh strani prejema klice s prošnjami, da spregovori o izkušnjah vodenja turizma v takšnem mestu. Pred kratkim je tako o izzivih, s katerimi se soočajo, govoril na konvenciji v Seulu. Potniki z ladij v mestu pustijo le 37 evrov Kot posledica ogromnega števila obiskovalcev so za zidovi starega mestnega jedra vzniknile številne trgovinice s poceni spominki, ki so hitro izpodrinile tistih nekaj malo trgovin, ki so prestižnim gostom nudile izdelke znanih blagovnih znamk.

Dubrovnik bo do konca leta zabeležil vplutje 440 potniških ladij z okoli 740.000 potniki. Gre za tri odstotke manj ladij, a pet odstotkov več potnikov kot lani.

Ker križarjenja postajajo vse bolj dostopna ljudem s plitkejšimi žepi, tudi njihova potrošnja v mestu ni visoka. Trenutno predstavlja povprečno 37 evrov, v kar pa so vključeni tudi stroški izletniških agencij in taks. Prodajalci vedo povedati, da gosti z ladij v trgovinicah s spominki ne zapravijo več kot deset evrov, še poroča časnik. Dubrovnik se je tako iz elitne destinacije, namenjene petičnim gostom, spremenil v izletniško destinacijo, v kateri se gosti povprečno zadržijo največ dva dni. Danes na Stradunu skoraj zagotovo ne boste srečali toliko hollywoodskih zvezdnikov, kot ste jih lahko nekoč, prizori luksuznih jaht, zasidranih pred mestom, pa so vse redkejši.

Dubrovnik se je iz elitne destinacije, namenjene petičnim gostom, spremenil v izletniško destinacijo, v kateri se gosti povprečno zadržijo največ dva dni FOTO: iStock