Konec ljubezni: Kim Kardashian in Kanye West se ločujeta

Leto 2021 se je šele dobro začelo in že prve velike ločitve. Da imata Kim Kardashian in raper Kanye West hude težave, sama s sabo in tudi v zakonu, ni skrivnost. In zdaj je, kot kaže, tudi ločitev neizogibna. Po šestih letih ekstravagantnega zakona in štirih otrocih naj bi se težave v zakonu prvič pokazale lani. Pika na i pa naj bi bili raperjevi čustveni izpadi med njegovo predsedniško kampanjo. Kim naj bi že najela slavno odvetnico, ki je sodelovala tudi pri ločitvi Brada Pitta in Angeline Jolie.