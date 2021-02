Po koncu misije WHO v Vuhanu izvor koronavirusa še vedno ostaja neznan

Skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije je končala misijo v kitajskem Vuhanu, kjer so pod budnim nadzorom kitajskih oblasti iskali izvor novega koronavirusa. Dokončnega odgovora sicer niso našli, so pa potrdili, da je virus naravnega izvora. Eden glavnih virov so, kot kažejo raziskave, netopirji. Kako je potekal prenos na človeka, tudi še ni jasno. Po besedah vodje ekipe strokovnjakov je teorija, da je virus ušel iz laboratorija, malo verjetna. Tudi mesto Vuhan naj ne bi bil izvorna točka, saj bi bil lahko virus že veliko pred izbruhom decembra lani prisoten v drugih regijah.