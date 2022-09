Po dobrih 100 dneh vlade in torej po koncu tako imenovanega obdobja miru, med katerim je stranka SDS sicer vložila že tri referendumske pobude, so zdaj proti novi vladi vložili še prvo interpelacijo. Gre za notranjo ministrico Tatjano Bobnar iz kvote Gibanja Svoboda, kar je že avgusta, ko so padli prvi metri ograje na meji, na Twitterju namigoval prvak SDS-a Janez Janša.