Konec referendumov za priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji

V delih ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, ki so še pod nadzorom ruskih sil, so se zaključili nezakoniti, za Ukrajino brezpredmetni referendumi, na katerih so se prebivalci odločali o priključitvi Rusiji. Izide naj bi objavili v torek. Separatistične oblasti pa že od jutra razglašajo zmago in trdijo, da je za priključitev glasovalo med 80 in 90 odstotkov udeležencev. Ruski predsednik Putin bi priključitev zasedenih ozemelj lahko oznanil že konec tedna. Moskva bo aneksirana ozemlja branila z vsemi sredstvi, zato nadaljuje mobilizacijo, ki se ji vse bolj upirajo v številnih delih države. Poglavar ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril pa je umiranje Rusov v Ukrajini označil za očiščevanje grehov.