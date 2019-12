Konec skupinskega dela Lige prvakov. Kakšen je izkupiček klubov s stare celine?

Zaključil se je skupinski del nogometne Lige prvakov in znani so vsi udeleženci osmine finala. Žreb parov bo v ponedeljek, prve tekme pa bodo na sporedu 18. oziroma 19. februarja prihodnje leto. Prvič v zgodovini tekmovanja se je zgodilo, da so se med najboljših 16 uvrstili zgolj klubi iz petih najmočnejših lig. Anglija in Španija imata po štiri predstavnike, Nemčija in Italija tri, Francija pa dva.