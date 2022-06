Konec šolskega leta pred vrati: kako se pogovarjati o ocenah?

Še dva tedna šolarje ločita do težko pričakovanih počitnic, dveh mesecev brezskrbnosti. A zadnji tedni šolskega leta so za marsikaterega šolarja izjemno stresni, saj se zaključujejo ocene. Ob tem pa je ključno sporočilo, ki ga morajo učenci, pogosto pa predvsem starši, ponotranjiti, da ocene v šoli ne določajo vrednosti otroka. Otrok je vreden več kot ocena in tudi, če dobi slabo oceno, to absolutno ne pomeni, da je otrok neumen ali nesposoben. Kako naj se starši torej pogovarjajo o ocenah z otrokom?

