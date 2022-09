Edo Murić zavrnil mamljivo ponudbo iz lige NBA

Blizu temu, da bi nastopil v ligi NBA, je bil tudi Edo Murić. Član slovenske reprezentance in Cedevite Olimpije je bil v pogovorih z Dallas Mavericksi Luke Dončića. Ponudili so mu dvosmerno pogodbo, kar bi pomenilo, da bi igral tako za prvo ekipo kot tudi za razvojno moštvo. A se je 30-letnik na koncu odločil, da ostane v Ljubljani. Zdaj je Murić že popolnoma osredotočen na naslednje klubske izzive. Pri Cedeviti Olimpiji ga čakata zahtevna liga ABA in evropski pokal. V zmajevem gnezdu so v vitrino v začetku novega tekmovalnega leta sicer že pospravili prvo lovoriko, superpokalno. S prenovljeno zasedbo, ki jo je poleti zapustil Jaka Blažič, pa se edini slovenski predstavnik v Eurocupu in regionalni ligi ne namerava ustaviti.