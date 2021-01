V Sloveniji zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom po podatkih NIJZ vsako leto umre približno 50 ljudi, največ pozimi, v času kurilne sezone. O takih nesrečah s plinom, ki je brez vonja in barve, so čez vikend poročali iz Dobrne, kjer se je zastrupilo 12 ljudi, in tudi iz Lepene, kjer so iz bivaka zaradi uhajanja monoksida morali rešiti štiri osebe.