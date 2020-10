Konec vladnega reguliranja cen goriva. Lahko pričakujemo podražitve?

Kako dolgo bomo na bencinskih črpalkah najbolj prodajani 95-oktanski bencin in dizel še lahko točili po en evro za liter? S sprostitvijo cen se je Slovenija pridružila večini evropskih držav, ki imajo prosto oblikovane cene pogonskih goriv, med tistimi, ki imajo regulirane, ostajajo le še Luksemburg, Belgija in Malta. Določanje cen je tako povsem v rokah trgovcev. Pri nas predvsem v rokah družb Petrol in OMV. Avtoprevozniki svarijo, da se bo vsaka podražitev poznala v naših žepih.

