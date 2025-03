Konec vojne v Ukrajini ali zgolj začetek evropskega oboroževanja?

Vojne med Ukrajino in Rusijo še zdaleč ni konec, precej dolgo pot bo še treba prehoditi do pravičnega miru, pravi obramboslovka Jelena Juvan. Po burnem dogajanju v Beli hiši Trumpu očitno ni pomembno, kako se oboroženi konflikt konča, želi se le podpisati pod zaključek vojne. Pa četudi za to žrtvuje Ukrajino. V kolikšni meri bo torej morala Ukrajina sprejeti pogoje, ki jih postavljata Rusija in Amerika? Bo Evropska unija sploh imela kaj besede? Vse evropske države, članice Nata, zdaj čaka krepitev izdatkov za obrambo, je jasna Juvanova. Poljska in Baltske države, ki jih Rusija neposredno ogroža, so to že storile, kje pa je pri tem Slovenija? Pogovarjali smo se s strokovnjakom za obramboslovje Klemenom Grošljem.