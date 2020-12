Konec za KUL? Svet SMC odločil, da Karla Erjavca ne bodo podprli

Koliko upanja ostaja Karlu Erjavcu in koaliciji KUL po košarici stranke SMC? Po večurni nočni seji je svet stranke namreč odločil, da Erjavca za novega mandatarja ne podpre. Ali to pomeni, da Erjavec s koalicijo KUL konstruktivne nezaupnice ne bo mogel vložiti, saj za podporo potrebuje poslance SMC? Hkrati so v SMC še sporočili, da v luči nenehnih enostranskih provokacij največje vladne partnerice, ki so v nasprotju z določili koalicijske pogodbe, ostajajo odprti za dialog in sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami.