Konfederacija sindikatov Slovenije: Vodstvo Darsa je prestopilo mejo

Že dva meseca so na mrtvi točki pogajanja za dvig plač med sindikatom delavcev in državnim Darsom, pravi sindikalni predstavnik. Ob vsem tem pa delavski predstavniki Darsu očitajo tudi pritiske in ustrahovanje. Nekateri člani sindikata so, dodajajo, celo deležni nesorazmernih sankcij. Zdaj se je zgodbi pridružila tudi Konfederacija sindikatov Slovenije, kjer pravijo, da so takšni pritiski poskus utišanja, discipliniranja in celo uničenje sindikata, ter da so v Darsu prestopili mejo. In kaj na vse te očitke odgovarjajo na Darsu?