Vivaldijevo uspešnico Štirje letni časi priredili s pomočjo umetne inteligence

Vivaldijevi Štirje letni časi, ki so izšli leta 1725, so najuspešnejša in največkrat poslušana programska glasba v celotni glasbeni zgodovini. Štirje koncerti, posvečeni letnim časom, posnemajo zvoke narave. A narava se je v času, odkar je italijanski skladatelj napisal to klasično mojstrovino, močno spremenila. Si predstavljate, kako bi ta glasba zaradi posledic podnebnih sprememb zvenela leta 2050?