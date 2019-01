V Kongu najhujši izbruh ebole v zgodovini, tretjina okuženih je otrok

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer pred dnevi opozorila, da se je izbruh že razširil proti jugu, na območje, ki predstavlja veliko tveganje. Tiskovna predstavnica za WHO je ob tem dejala, da "se država sooča ne le z ebolo, temveč tudi z drugimi zdravstvenimi tveganji, kot so malarija in kolera, zelo dolgo trajajočo humanitarno krizo, ter nasiljem v več regijah".

"Medtem ko smo vzpostavili dober nadzor nad širjenjem bolezni v Mangini, Beni in Komandi, se virus še naprej širi na območju Butembe, predvsem zaradi pomanjkanja varnosti in selitev prebivalcev," je dejal dr. Gianfranco Rotigliano , predstavnik Unicefa v Demokratični republiki Kongo. "Okrepili smo pomoč in zagotovili dodatno osebje v zdravstvenih centrih v Butembi in Katwi, kjer se je v zadnjih treh tednih pojavilo 65 odstotkov novih primerov ebole."

Unicef si na v Kongu prizadeva za zajezitev širjenja bolezni, tudi z zagotavljanjem čiste pitne vode in ustreznih sanitarij. Do sedaj so zagotovili čisto pitno vodo za 1,3 milijona ljudi v javnih ustanovah, zdravstvenih ustanovah in šolah ter usposobili 8146 učiteljev z informacijami, kako preprečevati okužbe. Hkrati zagotavljajo pomoč obolelim in njihovim družinam ter otrokom, ki so zaradi ebole izgubili starše. Do sedaj so identificirali 686 otrok, ki so zaradi ebole izgubili starše in jim zagotovili ustrezno oskrbo, sporoča Unicef.

Gre sicer že za deseti izbruh te smrtonosne bolezni v Demokratični republiki Kongo. Prvič se je ebola pojavila istočasno leta 1976 v Sudanu in Demokratični republiki Kongo. Tu je bil izbruh v vasi, ki se nahaja v bližini reke Ebola, po kateri je bolezen dobila ime. Bolezen se od takrat občasno pojavlja v različnih državah Afrike.

Za največji in najsmrtonosnejši izbruh v zgodovini pa velja tisti iz leta 2014 na območju zahodne Afrike, ki je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ubil več kot 11.000 ljudi.