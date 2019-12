Kongres bo glasoval o ustavni obtožbi proti Trumpu

Obtožnico je po več kot dveh mesecih preiskave, tajnih in javnih zaslišanj članov vlade pretekli teden z demokratskimi glasovi potrdil pravosodni odbor predstavniškega doma. Donald Trump je obtožen, da je izsiljeval Ukrajino z zadrževanjem vojaške pomoči, da razglasi preiskavo njegovih političnih nasprotnikov v ZDA, nato pa je oviral kongresno preiskavo tega in drugih dejanj.

Bistvo obtožnice potrjuje prepis telefonskega pogovora med Trumpom in predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, ki ga je objavil Trump, ki še naprej trdi, da s pogovorom, v katerem je Ukrajinca prosil za preiskovalno "uslugo", ni nič narobe. Vsebino pogovora in druge okoliščine so potem potrdila tudi zaslišanja prič. Med njimi ni bilo nobene priče, ki bi trdila, da je bilo predsednikovo dejanje v skladu z ustavo in zakoni.