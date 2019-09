'Ker kongres ne ukrepa, Trump počne, kar ga je volja'

Elizabeth Warren je odpoklic Donalda Trumpa zahtevala že aprila, potem ko je bilo objavljeno poročilo Roberta Muelllerja o preiskavi ruskega vpletanja v volitve leta 2016, ko je bil Donald Trump izvoljen za 45. predsednika ZDA. "Po objavi Muellerjevega poročila je bila dolžnost kongresa, da začne s postopkom odpoklica," je zapisala na Twitterju. »Ker kongres ni deloval kot bi moral, je sokrivec za to, da je Trump ponovno poskušal pridobiti tujo pomoč pred volitvami. Opravite svojo ustavno dolžnost in obtožite predsednika,« je pozvala Warrenova.

Predsedniška kandidatka je prepričana, da bo predsednik še naprej kršil zakone, saj "ve, da ministrstvo za pravosodje ne bo ukrepalo, prav tako pa tudi ne kongres". Elizabeth Warren je sicer v preteklosti že večkrat poudarila, da Trump nadaljuje z nespoštovanjem zakonov. "Predsednikova dejanja kažejo na to, da misli, da mu ni potrebno spoštovati zakonov, in da lahko počne stvari, ki jih je počel do sedaj. Pri tem gre predvsem za pomoč tujih držav, ki sodelujejo pri vplivanju na ameriški volilni proces."