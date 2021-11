Zapuščena kmetija nad Vrhniko po prenovi postala zatočišče za konje

30-letni Ožbe Šteblaj je svojo ljubezen do konj razširil tudi v učenje otrok in mladine za delo z njimi. Da živali niso samo orodje za naše potrebe, ampak tudi odgovornost in skrb za njihovo dobro počutje. In tako so nastali Poniji s Klanca na hribu Svete Trojice na Vrhniki, kjer je živali spoznalo že več kot tisoč otrok, tedensko pa jih obišče okoli 80, ne samo za ježo, ampak da zanje in ostale živali tudi prostovoljno kdaj poskrbijo.