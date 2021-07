Na olimpijskih igrah se jahači in jahačice merijo v treh disciplinah. Novinar oddaje Svet na Kanalu A Aleksander Pozvek pa se je pomeril v svoji disciplini – turističnem jahanju. A je vseeno ugotovil, da gre za izjemno zanimiv in naporen šport, pri katerem je najpomembnejša sinergija med jahačem in konjem.

