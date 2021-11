Konji privezani na drevesa, brez primerne oskrbe, inšpektorji v tem ne vidijo težave

Večmesečno zanemarjanje je bilo za konja Maxija preveč. Še preden sta ga v torek zjutraj obiskala inšpektorica in veterinar, ki bi se odločila o njegovi usodi, je Maxi umrl. Natalija Nedeljko, njegova skrbnica, je več kot teden dni vsako noč bedela ob njem in se na vse pretege trudila, da bi Maxija v družbi ostalih konj v društvu čakala lepa prihodnost. Takih zgodb, kot je Maxijeva, pa je v naši mali deželi na žalost veliko. Eden izmed odmevnejših primerov, o katerem smo poročali že pred tremi leti, so konji Janeza Saboleka iz okolice Komna. Pred leti jih je imel pod milim nebom sredi gozda več kot 50. In od takrat se, kot kaže, ni kaj dosti spremenilo, konjev je tam vedno več.