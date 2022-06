Konjeniški center Brdo pri Ihanu naj bi smeti odvažal kar v gozd

Vse oči v Ihanu so uprte v Konjeniški center Brdo pri Ihanu. Krajani jim očitajo večletno zasipavanje gozdnih vrtač s smetmi, prepovedano vožnjo s tovornjaki po šolski poti, kjer ni pločnika ter uničevanje ihanske ceste. Smeti naj bi odlagali v gozdu in jih nato zasipali z zemljo, kar lastnik Konjeniškega centra zanika. "Očitno gre za zlonameren konstrukt in načrtno blatenje konjeniškega centra in mene, ki z nekimi odpadki, ki jih navajajo nimamo čisto nič," se brani Lojze Ščap. Kdo smeti pušča v gozdu, bo ugotovljeno v inšpekcijskem postopku, so potrdili na Inšpektoratu za okolje in prostor.

Veliko težavo tamkajšnjim prebivalcem predstavljajo tudi tovornjaki, ki nenehno vozijo po cesti. "Kakšen dan se vozijo tudi po 50-krat neprestano gor in dol, tako da se moramo mi domačini umikati in paziti na promet. Cesto imamo slabo, grejo pa verjetno v konjušnico," pove ena od krajank. Cesta, ki je bila zgrajena pred nekaj leti, in je prepovedana za težke tovornjake, je prav zaradi njih povsem uničena, še pravijo domačini. "Moji vnuki tukaj čakajo kombi. Ceste pa nam sploh ne popravljajo. Sama sem enkrat celo pisala na občino, pa sem dobila odgovor, da je urejeno v skladu s predpisi oziroma da se ureja," še dodaja krajanka.

Tudi občino Domžale smo danes prosili za odziv in odgovor na vprašanje, ali tovornjaki sploh imajo dovoljene, da vozijo po cesti, kjer to ni dovoljeno, a odgovora nismo dobili. "Jaz sem prepričan, da imajo te prevozniki ustrezno registrirane tovornjake z nekimi dovoljenji," pa še trdi Lojze Ščap.

Sicer krajani dodajajo, da zasipanje vrtač čutijo tudi najbližji sosedje konjeniškega centra, saj ob dežju zamaka hiše in parcele. Zahtevajo pa tudi obnovo uničene ceste na strošek tistih, ki so cesto uničili.