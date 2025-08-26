Svet
Konoplja: po medicinski zdaj tudi osebna raba, a stroka ostro nasprotuje
Potem ko je od minulega tedna v veljavi zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, zdaj javnost razdvaja predlog zakona o rabi konoplje za omejeno osebno rabo. Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim posameznikom, da lahko doma posedujejo do 150 gramov posušenih cvetov konoplje, na javnih površinah pa do sedem gramov. Zdravstvena stroka predlogu še naprej ostro nasprotuje, v Gibanju Svoboda, ki je sopredlagatelj zakona, pa mirijo, da bo prav zakonska ureditev pripomogla k boljšemu nadzoru.
