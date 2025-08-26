Svetli način
Konoplja: po medicinski zdaj tudi osebna raba, a stroka ostro nasprotuje

Ljubljana, 26. 08. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
Danica Jovanović
Potem ko je od minulega tedna v veljavi zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, zdaj javnost razdvaja predlog zakona o rabi konoplje za omejeno osebno rabo. Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim posameznikom, da lahko doma posedujejo do 150 gramov posušenih cvetov konoplje, na javnih površinah pa do sedem gramov. Zdravstvena stroka predlogu še naprej ostro nasprotuje, v Gibanju Svoboda, ki je sopredlagatelj zakona, pa mirijo, da bo prav zakonska ureditev pripomogla k boljšemu nadzoru.

konoplja gibanje svoboda zdravstvo
KOMENTARJI (1)

jugalo
26. 08. 2025 21.19
Normalno da zdravstvo nasprotuje… poznalo se bo pri farmaciji… in to zelo zelo… konoplja ima ogromno plusov, če pa pride do pretiravanja pa sledijo tudi minusi… dokler bodo dovoljene in legalne cigarete ne vidim problema v legalizaciji… dovolit oboje ali oboje prepovedat…
0 0
