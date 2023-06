Smrt 17-letnika v Parizu sprožila spopade in proteste

Pariške ulice so eksplodirale v jezi zaradi smrti 17-letnika, ki je med prometno kontrolo umrl pod streli policista. Smrt najstnika je posnel očividec, incident pa je sprožil nasilne spopade s policijo. Protestniki so zažigali avtomobile, smetnjake in avtobusna postajališča. Protiizgredniške enote so v spopadih uporabile solzivec, več deset ljudi so aretirali. Pridržan je tudi policist, ki je najstnika ustrelil v prsi, ta pa je na kraju dogodka izkrvavel. Policija je sprva trdila, da je najstnik skušal policista povoziti, zato je ta streljal, a zgodbo je na laž postavil videoposnetek, ki je zakrožil po družbenih omrežjih. Družina umrlega 17-letnika prometnega policista obtožuje usmrtitve, preiskavo dogodka pa je obljubil tudi predsednik Macron.