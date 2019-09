Konzervativci bodo iz stranke izgnali Churchillovega vnuka

3. septembra 1939 je Anglija Nemčiji razglasila vojno in Winstona Churchilla so iz političnega izgnanstva povabili nazaj na položaj političnega vodje kraljeve mornarice in pozneje premierja v vojni proti Adolfu Hitlerju. Včeraj, osemdeset let pozneje, je njegov vnuk sporočil, da ga bodo, zato ker je glasoval proti premierju Borisu Johnsonu o brexitu, izgnali iz konzervativne stranke.

Po poročanju The Washington Post, je bil Nicholas Soames, član parlamenta, ki zastopa Mid Sussex, med skupino 21 konzervativnih politikov, ki so nasprotovali Johnsonovim željam z glasovanjem o predlogu, ki utira pot odlaganju brexita do leta 2020.