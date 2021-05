Kopitar do magične meje: tisoč točk v ligi NHL

Do zgodovinskega mejnika je prišel slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar. Dosegel je namreč tisočo točko v ligi NHL. To je Hrušičanu uspelo kot četrtemu članu ekipe LA Kings v njeni zgodovini. Ob izpraznjenem golu nasprotnikov je kapetan Kraljev podal za gol Seana Walkerja, s čimer so Kingsi zmagali s 4:2, Kopitar pa se je tako vpisal med legende. Sicer so Kralji v boju za četrto mesto v svoji skupini, ki še prinaša igranje v končnici.

