'Kopriva je učinkovita za pranje glave ter v kulinariki, v politiki pa ni'

Kar ne nehajo se pisati šale o naših politikih. Zadnja, še kako aktualna tema, ki tako kot koprive še dolgo ne bo pozebla, je alter ego poslanke SDS Alenke Jeraj. Ena majhna nerodnost ji je verjetno precej pokvarila rojstni dan. Zjutraj je namreč po nesreči tvitala tako s svojega osebnega kot tudi z drugega, sicer ne tako osebnega profila. In tako je razkrila, da tudi v stranki – in to celo poslanci – uporabljajo Twitter, da kot nekdo drug 'retvitajo' in se hvalijo kar sami. In seveda kritizirajo vse, ki niso zanje.

