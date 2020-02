Koprski kriminalisti priprli 34-letnika, ki naj bi napadal primorske bankomate

Policijska uprava Koper je preiskovala pet napadov na bankomate, od tega so bili trije uspešni in dva neuspešna, sedaj pa so razkrili identiteto enega od storilcev. Gre za 34-letnega državljana Srbije, ki so ga kriminalisti izsledili in priprli januarja. Preiskava se še nadaljuje, saj koprski kriminalisti namreč sumijo, da je 34-letnik član večje kriminalne združbe, ki deluje po vsej Evropi.