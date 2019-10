Koprski policisti z mednarodno pomočjo razbili tihotapsko združbo

Vsi vemo, da je varovanje schengna za našo policijo in vojsko velik zalogaj. Število ilegalnih prebežnikov se namreč veča in tako raste tudi ponudba različnih nezakonitih prevozov. Koprski policisti so sporočili, da jim je v skupni operaciji s kolegi iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Europola uspelo razbiti dobro organizirano, sofisticirano in uigrano mednarodno kriminalno združbo.