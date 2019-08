Korak bližje prepovedi izvažanja divjih slonov v živalske vrtove

Velika večina držav pogodbenic je v Ženevi glasovala za prepoved izvažanja slonov iz divjine v ujetništvo. Aktivisti za zaščito živali to prakso že dolgo označujejo za kruto.

To je bilo prvo glasovanje v okviru 12-dnevnega zasedanja držav pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Konference v Ženevi, ki se je začela v soboto, se udeležuje več tisoč okoljevarstvenikov in odločevalcev iz več kot 180 držav.

Ukrep je podprlo 46 držav, 18 jih je bilo proti, 19 pa se jih je vzdržalo. Oddani glasovi so zagotovili dvotretjinsko večino, ki je bila potrebna za njegovo sprejetje. Pred koncem zasedanja 28. avgusta ga mora odobriti še celotna konferenca.

"S to odločitvijo bomo preprečili, da mnogi sloni ne bodo odtrgani od svojih družin v divjini in prisiljeni svoje življenje preživeti zaprti v slabših pogojih živalskih vrtov," je dejala Iris Ho, strokovnjakinja za ogrožene prostoživeče živalske in rastlinske vrste.