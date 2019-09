Korenine 'največje neumnosti': od pisca o vonju gnoja do premierja

"Brexit je največja neumnost, kar jih je kdaj naredila kakšna država, poleg izvolitve Donalda Trumpa za predsednika." To so besede nekdanjega newyorškega župana, milijaderja in poslovneža Michaela Bloomberga, izrečene kmalu po objavi zelo tesnega izida posvetovalnega referenduma o odhodu Britanije iz Evropske unije (51,9 : 48,1).

Od kod je prišel, kje je in kam gre ta "brizhod", po domače brexit? Kdor verjame vodilnemu Lažnivemu Kljukcu britanske politike Borisu Johnsonu, ki so ga na oblast spravili "trdi brexitirji", razvpita ERG (Evropean research group, Evropska raziskovalna skupina), poosebljenje hude ideološke desnice v konservativni stranki, misli, da bo Britanija 31. oktobra v vsakem primeru, tako ali drugače, zapustila EU. Ker Johnson trdi, da bi menda raje mrtev obležal v obcestnem jarku, kot da se to ne bi zgodilo. Bi res? Samo, če verjamete v palčke. Nedavno sprejet zakon prepoveduje trdi brexit in od vlade zahteva odložitev brexita, če do 19. oktobra z EU ne sklene novega sporazuma, ki bi ga moral potrditi parlament. Če bi ga Johnson kršil, bi lahko končal v zaporu. Kot brexitski mučenik.

Osvoboditev iz okovov EU

To so besede nekdanjega newyorškega župana, milijarderja in poslovneža Michaela Bloomberga, izrečene kmalu po objavi zelo tesnega izida posvetovalnega referenduma o odhodu Britanije iz Evropske unije (51,9 : 48,1). Gospod Bloomberg ima najbolj prav. Sam sem to, da so brexitirji, od politikov do superbogatašev, ki so se izdajali za ljudske tribune in borce proti "establišmentu", majhno večino ljudstva prepričali, da so glasovali za brexit, razglasil za največjo politično potegavščino v britanski zgodovini. Nateg "par excellence". Ta ideološki projekt desnice, ki so ga brexitirji prodajali z lažmi in zavajanjem, je zadostna večina ljudstva kupila kot svojo "osvoboditev iz okovov EU", dežurne krivke za vse britanske križe in težave. Nekdanji konservativni premier David Cameron brexitskega referenduma (23. 6. 2016) ni razpisal zato, ker bi ga zahtevalo ljudstvo, ampak zato in samo zato, da bi konservativno stranko rešil pred razcepom.

Parlament kot sovražnik ljudstva

V najnovejši epizodi te potegavščine je tem istim ljudem, ki so del "establišmenta", večino Britancev (tako vsaj kažejo raziskave javnega mnenja) uspelo spreti s parlamentom. Jih prepričati, da so poslanci, ki so jih sami izvolili, sovražniki ljudstva, ker preprečujejo njegovo odločitev za brexit oziroma odhod iz EU.

Britanija je bila vedno najbolj nergaška članica EU. Ne zaradi ljudstva, ampak vlad. Članica je že od leta 1973 (47 let), ko je parlament glasoval pridružitev predhodnici EU, Evropski gospodarski skupnosti (EGS). Pridružitev je predlagala tedanja konservativna vlada. Britanija je že dvakrat prej zaprosila za članstvo (1963 in 1967), pa je to z vetom preprečil tedanji francoski predsednik, general Charles de Gaulle, ker je trdil, da je britansko gospodarstvo zaradi vrste razlogov, od načina dela do kmetijstva, nezdružljivo z Evropo, pa tudi, da Britanija "goji globoko zakoreninjeno sovraštvo do vsakega vseevropskega projekta". Res? Samo delno. Res so nekateri trdili, da bi s pridružitvijo EGS prinesla konec tisočletne zgodovine, a bližje resnici je, da sta bili obe veliki otoški stranki, konservativna in laburistična, ki si (zaradi večinskega volilnega sistema) že več kot stoletje podajata kljuko oblasti, vedno, enkrat ena, drugič druga, enkrat bolj, drugič manj (ne)enotni o tem, kakšne odnose naj bi ima Britanija s celinsko Evropo oziroma glavno evropsko povezavo.