Korona kriza veliko družin potisnila na socialni rob

"Najhuje mi je bilo takrat, ko otroku, ko je hotel liter mleka, tega nisem mogla dati. Morala sem mu dati sok, ali pa sem kupila liter mleka in sem ga zalila ter zavrela in naredila dva litra. Kruh in marmelada. Mami jaz bi puter, lej zdaj ga nimamo, ali pa sem se celo zlagala – nimajo ga v trgovini, bo samo marmelada," opisuje.

Ne samo hrana, skrb ji povzročajo tudi ostale položnice. "Ostale ustanove nimajo nobenega razumevanja za položnice, to moraš plačati. Še bolj pritiskajo kakor prej. Pred tem, če je prišel opomin, so še malo počakali, zdaj gredo takoj na izvršbo," še pove mamica. In takšnih družin, kot je njena, je v korona krizi vedno več.

Živa Logar iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje pove: "Najbolj je prizadelo tiste, ki so do teh izrednih ukrepov korona krize zmogli sami. Gre za družine, ki so funkcionalne, ki so bile zaposlene in so zmogle same plačevati redne stroške. Zmogle so same skrbeti za zdrav otrokov razvoj in njihov napredek."

Da bi takšnim družinam lažje pomagali, je treba stopiti skupaj in odpreti oči, kar je tudi moto kampanje Luksuz. "Sporočilo te kampanje je, da trenutno v Sloveniji obstaja veliko družin, ki si na žalost nekih teh samoumevnih stvari ne morejo privoščiti oz. da za njih predstavljajo luksuz," pojasnjuje Katja Bezjak Draškovič iz Strobl Advertising. "Vsi ti zmanjšanji prihodki so vplivali na to, da oni sami niso zmogli plačevati teh najbolj osnovnih stvari, ki so jih prej zmogli," še dodaja Logarjeva.

Zato so želje takšnih družin, da bi svojim otrokom lahko znova zagotovili lepo in brezskrbno otroštvo.