Koronakriza kaplja čez rob za cvetličarsko podjetje Gardenia

Ker je porok manj, pogrebi so manjši, dogodki, na katerih so po navadi rože, pa so v veliko primerih povsem odpovedani, se kriza močno pozna tudi na trgu cvetja. Po 68 letih obstoja je podjetje Gardenia bankrotiralo in pristalo v stečaju. Gardenia se je s težavami v poslovanju sicer soočala že nekaj časa, a koronakriza je bila kaplja čez rob in zato podjetje, kot smo ga poznali, ugaša.