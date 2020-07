Koronakriza ob službo spravila mati samohranilko štirih otrok: 'Naučiš se živeti z danes na jutri'

"Včasih imam občutek, da mi je v življenju res namenjen minimum, pa še tega ne dosegam," obupano pripoveduje mati samohranilka. Koronakriza je marca odnesla njeno službo. Delala je kot trgovka, udarec zanjo in njene štiri otroke je velik. "Proti koncu marca so me poklicali, da mi ne morejo podaljšati pogodbe, da me bodo poklicali, če me bodo rabili. Jaz sem jim še pisala, odgovora na mail pa nisem dobila," pripoveduje.

Razmere so se ji poslabšale že leta 2018. Ponovno vrednotenje nepremičnin je dvignilo vrednost njenega stanovanja v okolici Ljubljane, presegla je mejo 120.000 evrov in sledila je izguba denarne socialne pomoči."Razumem, da so neki zakoni, ampak ne razumem pa, da me je država pustila brez vsega s štirimi otroki. In to ne po moji krivdi."

Trenutno prejema okoli 100 evrov pomoči. Mesečno skupaj s preživnino zbere nekaj več kot 300 evrov in s tem mora preživljati sebe in svoje otroke."S tem dohodkom je nemogoče preživeti in preživljati družino." Kako huda je stiska družine pove tudi dejstvo, da gredo štipendije, ki jih otroci prejemajo, v družinski proračun, da lahko sploh poplačajo položnice.

Zaradi spora o dedovanju v družini na kredit odplačuje še odvetnika, stanovanje v spodnjem delu hiše je sicer na koncu pripadlo njej, logična misel pa je, da bi ga lahko prodala, toda družina bi se morala v tem primeru preseliti nekam na podeželje, kjer je iskanje zaposlitve še toliko težje.

Prav v teh dneh se jim je pokvaril še grelnik vode, zdaj si jo segrevajo na štedilniku. "To so taki stroški, ki so v bistvu življenjski, ampak če se še ob osnovnih stroških boriš za to, da boš preživel, da boš sebi in otrokom zagotovil osnovno preživetje, ne vem,"žalostno pripoveduje. Najbolj pa jo bolijo solze otrok, ki stisko čutijo. "Rada bi, da bi tudi moj otrok šel na morje. Letos sem mu plačala tabor, pa je jokal za mizo, ko sem ga vprašala, če bi šel. Ko sem ga vprašala, zakaj joče, je rekel: Mami zato, ker vem, da potem ti ne boš imela."

Kaj bo jutri, ne ve. Na prihajajoče mesece sploh ne upa pomisliti. Kar pa ve, je, da se bo še naprej borila za svoje otroke in zase.

Družini lahko pomagate s poslanim SMS sporočilom na 1919 s ključno besedo VERIGA in tako prispevate 1 evro ali VERIGA 5, s katerim prispevate 5 evrov.