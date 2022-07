Število na novo odkritih koronavirusnih okužb se znova vzpenja, strokovnjaki zato že napovedujejo novi val koronavirusne epidemije. Sedemdnevno povprečje je po najnovejših podatkih sledilnika covid-19 zraslo na 1.389. Kar 1.738 novih okužb so potrdili v sredo, počasi narašča tudi število hospitalizacij. Kakšne so torej epidemiološke napovedi NIJZ-ja in kako se nanje ponekod že pripravljajo?