Koronavirus najhuje udaril po domovih za starejše: umrl vsak deseti stanovalec

Največji davek je covid-19 lani terjal v domovih za starejše, ki so bili že vse od prvega vala koronavirusa žarišče okužb. Umrl je namreč kar vsak deseti stanovalec. Največ smrti, kar polovico vseh, so sicer zabeležili v starostni skupini nad 85 let. Če pa pogledamo število smrti na 100.000 prebivalcev, vidimo, da je največ ljudi umrlo v Pomurski regiji, najmanj pa v Obalno-kraški regiji. Na NIJZ pojasnjujejo, da lahko takšno razliko v številu smrti povežemo tudi z razvitostjo regij.

