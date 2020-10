Koronavirus pustoši po celotni Evropi. Vlade sprejemajo strožje ukrepe

Tudi drugje po Evropi je virus povsem ušel z vajeti. Na zemljevidu Evropske unije so rumeno obarvani le še skrajni jug Italije ter nekateri deli Nemčije, Grčije, Finske in nečlanice povezave Norveške. V številnih državah velja policijska ura, tudi v Španiji, ki je za 14 dni razglasila izredne razmere. V Italiji so vrata zaprle kinodvorane, gledališča in športne dvorane. Avstrija ne izključuje več vnovičnega ustavljanja javnega življenja. Na Hrvaškem so maske obvezne povsod, kjer ni mogoče vzdrževati primerne razdalje.